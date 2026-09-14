Stefano Pioli i samtal med Trabzonspor – uppges ha ett krav

Stefano Pioli står utan tränarjobb men kan snart vara på väg tillbaka till tränarbänken.

Enligt transferexperten Nicolò Schira för den tidigare Milan-tränaren samtal med turkiska Trabzonspor.

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Den tidigare Milan-tränaren Stefano Pioli står utan tränarjobb – men det kan snart komma att ändras.

Enligt transferexperten Nicolò Schira för italienaren samtal med turkiska Trabzonspor. Pioli uppges vilja ha ett kontrakt som sträcker sig till 2028, med option på ytterligare ett år, för att tacka ja till uppdraget.

Schira uppger samtidigt att Pioli inte är den enda kandidaten till jobbet. Ytterligare två tränare ska finnas med på Trabzonspors lista, där turkiska medier pekar ut Şenol Güneş som en av dem.

Pioli var huvudtränare i Milan mellan 2019 och 2024 och ledde klubben till Serie A-titeln säsongen 2021/22. Senast tränade 60-åringen Fiorentina. Utöver en lång karriär inom italiensk fotboll har Pioli även hunnit med en sejour i saudiska Al-Nassr.