Yamals Ballon d’Or-hugg: ”Jag förtjänar det i år”

Lamine Yamal menar att kampen om Ballon d’Or 2026 i princip redan är avgjord.

Barcelona-stjärnan hävdar att det bara finns två spelare på den absoluta toppen – och att han själv står först i kön till guldbollen.

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Kampen om Ballon d’Or 2026 hårdnar. Barcelonas 19-årige supertalang Lamine Yamal menar att det i dag bara finns två spelare på den absoluta toppen, han själv och Kylian Mbappé.

– Ärligt talat finns det nog bara två av oss: jag och Mbappé. Jag förtjänar det i år med tanke på vad jag åstadkommit. För mig är det glasklart, och alla som kollar på matcherna ser det, säger Lamine Yamal till Universo Valdano.

Lamine Yamals självförtroende har täckning. Efter att ha fört Barcelona till titlar i både La Liga och den spanska supercupen med 24 mål och 18 assist samt att avsluta säsongen med att vinna VM-guld med Spanien.

Real Madrids Kylian Mbappé köper dock inte resonemanget. Trots en trofélös säsong och en 0–2-förlust mot Lamine Yamals Spanien i VM-semifinalen pekar fransmannen på sin historiska målproduktion, där han bland annat blev VM-historiens främsta målskytt.

– Folk säger att jag inte vann några titlar, men det här är ett individuellt pris. Det fanns ingen spelare som var bättre än mig i de största turneringarna, hävdar Mbappé.

Valet står nu mellan Yamals titeltunga säsong och Mbappés individuella målexplosion.



Vem som faktiskt tar hem det avgörs under Ballon d’Or-galan i London den 26 oktober.