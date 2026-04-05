Calhanoglu med drömmål – i Inters överkörning

Inter sprang ifrån Roma till slut.

Milanoklubben vann med 5–2.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen ställdes Serie A-ledande Inter mot Roma som kämpar om en Europa-plats.

Milanoklubben fick en drömstart på matchen. Knappt en minut hann gå innan Lautaro Martinez skickade in 1–0 till hemmalaget. Med fem minuter kvar av den första halvleken kvitterade Roma innan Inter snabbt återtog ledningen. Hakan Calhanoglu avlossade ett distansskott som hittade in bakom Roma-keepern Mile Svilar.

I den andra akten sprang Inter ifrån 2–1 blev till 5–1 i den 63:e minuten och matchen slutade till sist 5–2 efter en reducering av huvudstadsklubben.

Inter har nio poäng ner till tvåan Milan, som har en match mindre spelad. Det återstår sju matcher för Inter i Serie A.