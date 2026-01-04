Beskedet: Championschip-möte skjuts upp

Söndagens möte i Championship mellan Sheffield United och Oxford United skjuts upp.

Anledningen är väderförhållandena som gjort planen ospelbar.



Väderkaoset fortsätter att ställa till det. Efter att flera matcher i de lägre divisionerna redan skjutits upp under helgen drabbas nu även Championship.

Matchen mellan Sheffield United och Oxford United, som var planerad att spelas under söndagen, har ställts in. Orsaken är att spelplanen i Sheffield är frusen och därmed inte går att använda.

– Domaren har beslutat att skjuta upp dagens match mot Oxford United på grund av att delar av spelplanen är frusen, skriver Sheffield United på X.



