Uppgifter: Tottenham förlänger med högerbacken

Pedro Porro, 26, har ryktats bort från Tottenham.

Nu ser han istället ut att stanna – och förlänga.

Det rapporterar The Athletics.

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Spanjoren Pedro Porro ryktas att lämna Tottenham och Real Madrid har varit en tänkbar destination för 26-åringen. Porro har i grunden kontrakt med London-klubben över 2028.

Nu kan Tottenham säkra upp högerbacken. The Athletics rapporterar att Tottenham nu siktar på att förlänga med spanjoren. Kontraktet ska enligt uppgifter sträcka sig över 2031 med option på ytterligare ett år.

Det nya kontrakt sägs göra Porro till en av de bäst betalada spelarna i klubben.

26-åringen, som nu ska spela VM med Spanien.