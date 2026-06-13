Inför matchen: Brasilien – Marocko

Brasilien ställs mot Marocko i VM 2026.

Avsparkstid är klockan 00:00 den 14 juni.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Brasilien – Marocko: Matchöversikt

En av gruppspelets mest intressanta matcher spelas direkt i första omgången när Brasilien ställs mot Marocko på MetLife Stadium.

Matchen, som är en repris på mötet från VM 1998, har alla förutsättningar att bli en taktisk och intensiv drabbning. Förväntningarna är skyhöga på båda nationerna i denna turnering.

Brasilien, rankat sexa i världen, kommer till turneringen efter ett historiskt svagt kval men med en nyfunnen stabilitet under tränaren Carlo Ancelotti. För de femfaldiga världsmästarna är allt annat än en stark start en besvikelse. Samtidigt kommer Marocko, rankat åtta, med ett enormt självförtroende efter sin historiska semifinalplats i Qatar 2022 och en färsk (om än kontroversiell) seger i Afrikanska mästerskapen. För båda lagen är en seger här ett gigantiskt steg mot avancemang från Grupp C.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Lagens formkurvor inför mästerskapet kunde knappast vara mer olika. Brasilien har kämpat sig igenom ett av sina tuffaste kval någonsin, medan Marocko rider på en framgångsvåg och är obesegrade i 21 raka tävlingsmatcher.

Taktiskt sett blir det en klassisk kamp mellan bollinnehav och kontringsspel. Brasilien förväntas dominera spelet med sitt passningsskickliga mittfält och sina kreativa yttrar. Utmaningen blir att bryta ner Marockos välorganiserade och låga försvarsblock, som visade sig vara nästintill ogenomträngligt under VM 2022. Matchen kommer att avgöras av huruvida Brasilien kan skapa chanser utan att blotta sig för Marockos sylvassa omställningar, ledda av stjärnor som Achraf Hakimi och Brahim Díaz.

Motivationen är på topp i båda läger. Detta är den på förhand tuffaste matchen i gruppen, och att undvika en förlust är av högsta prioritet. Ett oavgjort resultat skulle inte vara en katastrof för något av lagen, vilket kan leda till en försiktig och avvaktande matchinledning. En seger skulle däremot ge ett drömläge för att säkra förstaplatsen i gruppen.

Inbördes möten

Historiskt sett har Brasilien och Marocko bara mötts en enda gång i ett tävlingssammanhang. Det var under gruppspelet i VM i Frankrike 1998, en match som Brasilien vann komfortabelt med 3–0 efter mål av Ronaldo, Rivaldo och Bebeto.

Lagen möttes dock så sent som i mars 2023 i en vänskapsmatch i Tanger. Då överraskade Marocko och vann med 2–1, vilket visar att gapet mellan nationerna har minskat avsevärt sedan mötet på 90-talet.

Brasilien har ett starkt facit mot afrikanskt motstånd i VM-sammanhang, med sju segrar på åtta försök. Den enda förlusten kom dock i det senaste världsmästerskapet mot Kamerun. Marocko har å sin sida bara mött ett sydamerikanskt lag en gång i VM, vilket var just förlusten mot Brasilien 1998.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.