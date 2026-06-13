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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Amorim ser ut att ta över Milan

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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AC Milan letar ny huvudtränare.
Ruben Amorim är favorit att ta över uppdraget.

Foto: Bildbyrån

Efter att Massimiliano Allegri lämnat AC Milan letar den italienska klubben ny huvudtränare.

Flera namn har bollats upp som alternativ men nu kommer uppgifter från The Athletic om att Ruben Amorim är favorit att ta över uppdraget.

Amorim är just nu utan klubb efter att han lämnade Manchester United i vintras. Tidigare har han tränat både Sporting CP och SC Braga.

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