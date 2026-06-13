Uppgifter: Amorim ser ut att ta över Milan

AC Milan letar ny huvudtränare.

Ruben Amorim är favorit att ta över uppdraget.

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Efter att Massimiliano Allegri lämnat AC Milan letar den italienska klubben ny huvudtränare.

Flera namn har bollats upp som alternativ men nu kommer uppgifter från The Athletic om att Ruben Amorim är favorit att ta över uppdraget.

Amorim är just nu utan klubb efter att han lämnade Manchester United i vintras. Tidigare har han tränat både Sporting CP och SC Braga.