Chelsea historiska – obesegrade hela säsongen

22 matcher, 19 segrar och tre oavgjorda matcher.

Så lyder Women’s Super League-segrarnas facit denna säsong.

Med det blev Chelsea det första laget någonsin att gå obesegrade genom serien.

Inför lördagens match mellan Chelsea och Liverpool i Women’s Super League stod hemmalaget på 57 poäng och hade redan vunnit serien sedan en tid tillbaka.



I den 22:a, och sista, omgången besegrade man också ”The Reds” med 1-0 och skrev historia.



Detta då man inte förlorade en enda match under ligaspelet och blev det första laget någonsin att göra det i Women’s Super League.



Med en poängskörd på 60 slog man även poängrekordet i serien.



”Kalla och Chesea då vi inte tar några L:s”, skriver Chelsea på X.

Call us Chesea because we don’t take any L’s.

— (C)helsea FC Women (@ChelseaFCW) May 10, 2025