Chelsea körde över Port Vale
Chelsea tog en klar seger över Port Vale.
FA-cupkvartsfinalen slutade 7–0.
Port Vale chockade i FA-cupen när de besegrade Sunderland i åttondelsfinalen. Under lördagen ställdes League One-laget mot Chelsea i kvartsfinalen – vilket skulle visa sig vara ett betydligt tuffare motstånd.
Londonklubben körde över Port Vale och slutresultatet skrevs till 7–0.
Trots förnedringen var Port Vale-tränaren Jon Brady stolt över sitt lag.
– Vi slog ett Premier League-lag (Sunderland) och ett Championship-lag (Bristol) på en vecka. Vi vet att vårt öde förmodligen är beseglat till League Two och vi måste komma tillbaka och kämpa nästa år, säger Brady till BBC.
Chelsea-tränaren Liam Rosenior om segern och avancemanget till semifinal.
– Jag sa att vi ska spela som om det vore 0-0, vi måste vara perfekta. Jag tyckte att spelarna var enastående när det gällde att genomföra det.
Lottningen av semifinalerna sker på söndagen.
