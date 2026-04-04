Chelsea körde över Port Vale

Chelsea tog en klar seger över Port Vale.

FA-cupkvartsfinalen slutade 7–0.

Foto: Bildbyrån

Port Vale chockade i FA-cupen när de besegrade Sunderland i åttondelsfinalen. Under lördagen ställdes League One-laget mot Chelsea i kvartsfinalen – vilket skulle visa sig vara ett betydligt tuffare motstånd.

Londonklubben körde över Port Vale och slutresultatet skrevs till 7–0.

Trots förnedringen var Port Vale-tränaren Jon Brady stolt över sitt lag.

– Vi slog ett Premier League-lag (Sunderland) och ett Championship-lag (Bristol) på en vecka. Vi vet att vårt öde förmodligen är beseglat till League Two och vi måste komma tillbaka och kämpa nästa år, säger Brady till BBC.

Chelsea-tränaren Liam Rosenior om segern och avancemanget till semifinal.

– Jag sa att vi ska spela som om det vore 0-0, vi måste vara perfekta. Jag tyckte att spelarna var enastående när det gällde att genomföra det.

Lottningen av semifinalerna sker på söndagen.