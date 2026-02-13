Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Chelsea vidare i FA-cupen – Neto stod för hattrick

Rasmus Hjortling
Chelsea är vidare i FA-cupen.
Detta efter att ha kört över Hull City denna fredagskväll.
Pedro Neto stod för ett hattrick.

Den engelska storklubben Chelsea är vidare i FA-cupen.
Premier League-klubben gjorde processen kort med Hull City denna fredagskväll.

Londonklubben vann med hela 4–0 på bortaplan och portugisen Pedro Neto stod för ett hattrick i överkörningen.

Totalt står nu portugisen noterad för tio mål och fyra assist på 38 framträdanden i alla turneringar den här säsongen.

