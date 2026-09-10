Chelsea vidare i ligacupen – efter match med nio (!) mål

Det blev en minst sagt målrik tillställning mellan Chelsea och Leeds United.

Londonlaget drog det längsta strået och är därmed vidare i ligacupen.

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Efter 50 minuter på Stamford Bridge såg det ut som att Leeds United skulle avancera till den fjärde rundan av ligacupen. Gästerna ledde då med 2–0 efter mål av Tarik Muharemovic och Brenden Aaronson.

Kort därpå tryckte Chelsea gasen i botten. På sju minuter lyckades hemmalaget vända tvåmålsunderläget till 3–2, efter två mål av Cole Palmer och ett av Pedro Neto. När klockan passerat 65 minuter utökade man ledningen genom veteranen Danny Welbeck.

I den 75:e minuten reducerade Leeds genom inhopparen Dominic Calvert-Lewin, varpå Chelsea fem minuter senare återigen ökade på ledningen genom Valentin Barco. På stopptid slog Londonlaget in den sista spiken i kistan när Danny Welbeck gjorde sitt andra mål för kvällen.

Chelsea vann till slut med hela 6–3 mot Leeds United och är därmed vidare till den fjärde rundan av ligacupen. Den går av stapeln om två veckor samtidigt som landslagsuppehållet.