Chelseas galna kross – Rytting Kaneryd med assist
Chelsea körde över St. Pölten.
Slutresultaten skrevs till 6–0 för Londonklubben.
Storfavoriterna Chelsea ställdes mot polska St. Pölten i Women’s Champions League.
Londonklubben tog tag i taktpinnen redan i den 13:e minuten när Wieke Kaptein satte 1–0.
Utökningen till 2–0 kom strax före halvtid när Johanna Rytting Kaneryd spelade fram Catarina Macario.
Matchen slutade till slut 6–0 för Chelsea som kliver upp på en andraplats efter tre omgångar i WCL:s ligafas.
