Uppgifter: Manchester United vill ha Arsenal-talang

Manchester United vill värva från Arsenal.

”The Red Devils” visar intresse för Myles Lewis-Skelly, enligt uppgifter.

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Manchester United är ute efter nya försvarare. Det har tidigare rapporterats om att de visar intresse för Newcastles Lewis Hall.

Nu uppger tidningen The Independent att United undersöker möjligheten att värva Arsenals försvarstalang Myles Lewis-Skelly. United ska ha varit intresserade av 19-åringen under en längre tid och hoppas nu kunna värva honom i samband med att Arsenal spenderar mycket i transferfönstret.

Tidningen skriver samtidigt att Arsenal helst vill behålla Lewis-Skelly då de ser honom som en viktig spelare i framtiden.

Vänsterbacken avtal med ”Gunners” sträcker sig till sommaren 2030.