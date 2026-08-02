Uppgifter: Redo att buda 900 miljoner för Chelsea-stjärnan

Manchester City slår på stort.

Klubben förbereder ett 900-miljonersbud på Pedro Neto, enligt uppgifter.

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Manchester City vill förnya mittfältet och sneglar mot Premier League-konkurrenten Chelsea för förstärkning.

Enligt The Sun vill City värva den portugisiske mittfältaren Pedro Neto, 26. Den brittiska tabloiden uppger att City är redo med ett bud värt 70 miljoner pund, vilket motsvarar nästan 900 miljoner kronor.

Dessutom ska Milan vara intresserade av Neto.

26-åringen noterades för fem mål och sex assist på 34 ligamatcher förra säsongen. Hans avtal med Chelsea sträcker sig till sommaren 2031.