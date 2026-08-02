Uppgifter: Stort intresse för svenskdoldisen

Alexander Sandahl, 22, har lämnat Benfica.

Nu finns det ett stort intresse för den svenske målvakten, enligt uppgifter.

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Alexander Sandahl har tillbringat sin spelarkarriär i Benfica sedan 2020. Sedan en tid tillbaka är stod det klart att den svenske målvakten lämnar klubben och blir kontraktslös efter att inte ha förlängt.

Nu rapporterar transferjournalisten Rudy Galetti att det finns ett stort intresse för Sandahl. Både svenska och danska klubbar följer 22-åringen. Vilka klubbar det rör sig om framgår inte.

Sandahl har Vallens IF som moderklubb och har gjort framträdanden för Sveriges U18- och U19-landslag.