Christian Eriksen: ”Jag njuter bara”

Karriären börjar lida mot sitt slut för Christian Eriksen, 34.

Han har ännu inga planer om framtiden och njuter bara av tiden.

– Jag njuter bara av stunden och ser fram emot varje match, säger han enligt Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

I fjol skrev Christian Eriksen på ett tvåårskontrakt med Wolfsburg. Men 34-åringen har ingen aning om vad som kommer hända i framtiden eller om karriären kommer fortsätta eller inte.

– Nej, jag har faktiskt inga planer ännu. Jag njuter bara av stunden och ser fram emot varje match. Vi får se var jag är om sex månade eller ett år, säger han till Sport1 enligt Tipsbladet.

Trots sin rutin och ålder så har Eriksen fortfarande mål och drömmar.

– Att spela i ett stort mästerskap med mitt landslag står definitivt på önskelistan fortfarande. Jag har haft mina chanser, men jag har aldrig nått längre än kvartsfinal.