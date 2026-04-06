City slog ut Leidhammars Birmingham
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Manchester City och Birmingham City möttes i FA-cup semifinalen.
Då vann giganten City med 1–0.
Birmingham City fick tuffast möjliga motstånd i FA-cupen när man tog emot Manchester City. Två lag som toppar ligan med i två olika serier. Womens Super Leauge-ledaren Manchester City var vassare och vann matchen efter Bunny Shaws mål i den 8:e minuten.
Men Birmingham chockade och höll sedan tätt och gjorde en bra match. Nästa år kommer Wilma Leidhamamars Birmingham spela i högsta serien.
Den här artikeln handlar om: