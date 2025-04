City vidare till FA-cupfinal – besegrade Nottingham

Under lördagen tog sig Crystal Palace till FA-cupfinal.

Nu står de klart vilka de kommer att möta.

Pep Guardiolas Manchester City – som besegrade Nottingham Forest med 2-0.

Manchester City ska spela final i FA-cupen mot Crystal Palace den 17 maj.



Det står klart efter att Pep Guardiolas lag besegrat Nottingham Forest med 2-0 under söndagen.



Det första målet gjorde Rico Lewis redan efter två minuter, då han drog till med ett långskott via täck och in i mål.



Därefter dröjde det till den andra halvleken innan nästa mål skulle falla.



Detta efter att Josko Gvardiol nått högst på en hörna och enkelt nickat in 2-0 bakom Matz Sels i Nottingham-målet.



Det blev också matchens slutresultat vilket innebär att Nottingham Forest resa i FA-Cupen är över. Manchester City har däremot chans att ta hem titeln om ett par veckor.