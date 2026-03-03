Comos enda italienare – bara spelat en minut

På pappret är Como en italiensk klubb.

På planen är man desto mer internationell.

Lagets italienska spelare har varit så gott som obefintliga under säsongen.

Foto: Alamy

Como har varit Serie A:s stora överraskning den här säsongen. Förra årets nykomlingen har överträffat tiondeplatsen man nådde då och i dagsläget är laget femma, precis utanför Champions League-platserna.

Desto tråkigare har det varit för den lilla kolonin av italienare som finns i klubben. Comos tränare Cesc Fabregas har nämligen knappt gett någon speltid över huvud taget till klubbens italienska spelare.

Enligt siffror från Transfermarkt utgör den inhemska andelen spelare i Como 0,0 procent av speltiden den här säsongen. Den enda italienaren som fått speltid under årets Serie A-säsong är försvaren Edoardo Goldaniga. Det rörde sig då om ett inhopp på en minut borta mot Fiorentina den 21 september.

Goldaniga är tillsammans med reservmålvakten Mauro Vigorito de enda två italienarna som tillhör Comos A-trupp. Det betyder att svenskar utgör en lika stor andel av klubbens trupp som italienare gör.

Comos främsta nationella spelargrupp kommer från Spanien. I truppen återfinns hela sju spanjorer. Även tränaren Cesc Fabregas härstammar från den iberiska halvön.