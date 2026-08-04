Klart: Fulham värvar från Real Madrid

Gonzalo Garcia flyttar till London.

Real Madrid-produkten har skrivit på för Fulham.

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Gonzalo García lyckade inte ta en startplats i ett stjärnspäckat Real Madrid. Det blev nio matcher från start i La Liga i fjol och totalt åtta mål i alla tävlingar.

Nu står det klart att anfallaren, som är fostrad i den spanska storklubben, tar steget till Premier League. Fulham meddelar att 22-åringen har skrivit på ett kontrakt till 2031.

– Jag är väldigt tacksam och väldigt glad över att vara här. Jag vill tacka styrelsen och (Alvaro) Arbeloa för det förtroende de har visat mig. Jag ser verkligen fram emot att sätta igång, säger Garcia till klubbens hemsida.

Fulhams nya tränare Alvaro Arbeloa hade en kort sejour som Real Madrid-boss under fjolåret. Efter säsongen valde han att lämna uppdraget.