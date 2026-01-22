Costa sågar Conte: ”Han är en väldigt bitter man”

Diego Costa spelade för Chelsea mellan 2014 och 2018.

Då hade han delvis Antonio Conte som tränare – vilket inte direkt var en ”perfect match”.

– Han har förmodligen inte sex hemma då han är en väldigt bitter man, säger Costa i The Obi One Podcast.

Den 37-årige anfallaren Diego Costa har spelat för många klubbar genom åren och varit en rubrikernas man. Nu har han gjort det igen, fast utanför planen.

I sin före detta lagkamrats podcast (The Obi One Podcast) som drivs av John Obi Mikel, pratar Costa öppet om sina känslor för den före detta Chelsea-tränaren Antonio Conte.

Låt säga att det är tydligt att de inte var bästa vänner.

– Han är en person som inte litar på andra och han tror att han vet allt. Man tycker inte om att träna med honom. Han är alltid arg och har alltid en bitter uppsyn. Han har förmodligen inget sexliv hemma eftersom han är en väldigt bitter person, säger Costa i podcasten.

– Det är synd, för jag var väldigt lycklig i Chelsea, men jag ville inte skapa problem i klubben. Om jag hade kommit tillbaka ville spelarna att jag skulle komma tillbaka, men ingen gillade honom. Det är därför han inte blev kvar särskilt länge.

Däremot avslutar anfallaren på ett positivt sätt.

– Det som varit har varit. Det är synd – titlarna han vann i Chelsea vann han med mig. Jag önskar honom allt gott i livet.

Diego Costa spelade senast för brasilianska Gremio men är just nu klubblös sedan årsskiftet.