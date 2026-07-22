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Foto: Bildbyrån

CSKA Sofia straffas av Uefa – får böter

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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600 000 kronor tvingas den bulgariska klubben CSKA Sofia böta.
Detta efter att klubbens kaos på läktaren i den första kvalrundan till Europa Leauge.

Foto: Bildbyrån

CSKA Sofia tvingas böta 55 000 euro vilket motsvarar 600 000 kronor. Klubben förbjuds att sälja biljetter till nästa bortamatch i Europaspelet.

Detta efter att klubbens supportrar, enligt Uefa, gjort sig skyldiga till våldsamt beteende, skadegörelse och nazihälsningar på läktaren

På torsdag väntar Qarabag på bortaplan i Azerbajdzjan i den andra kvalrundan.

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