CSKA Sofia straffas av Uefa – får böter
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600 000 kronor tvingas den bulgariska klubben CSKA Sofia böta.
Detta efter att klubbens kaos på läktaren i den första kvalrundan till Europa Leauge.
CSKA Sofia tvingas böta 55 000 euro vilket motsvarar 600 000 kronor. Klubben förbjuds att sälja biljetter till nästa bortamatch i Europaspelet.
Detta efter att klubbens supportrar, enligt Uefa, gjort sig skyldiga till våldsamt beteende, skadegörelse och nazihälsningar på läktaren
På torsdag väntar Qarabag på bortaplan i Azerbajdzjan i den andra kvalrundan.
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