CSKA Sofia straffas av Uefa – får böter

600 000 kronor tvingas den bulgariska klubben CSKA Sofia böta.

Detta efter att klubbens kaos på läktaren i den första kvalrundan till Europa Leauge.

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CSKA Sofia tvingas böta 55 000 euro vilket motsvarar 600 000 kronor. Klubben förbjuds att sälja biljetter till nästa bortamatch i Europaspelet.

Detta efter att klubbens supportrar, enligt Uefa, gjort sig skyldiga till våldsamt beteende, skadegörelse och nazihälsningar på läktaren

På torsdag väntar Qarabag på bortaplan i Azerbajdzjan i den andra kvalrundan.