Daniel Maldini i bilolycka – testade positivt för alkohol och droger

Cagliari-anfallaren Daniel Maldini hamnade i en bilolycka på söndagsmorgonen efter segern mot Atalanta.

Nu riskerar den 24-årige italienske stjärnan hårda straff efter att ha testat positivt för både alkohol och droger.

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Efter att ha blivit matchvinnare i Cagliaris 2–1-seger borta mot Atalanta tillbringade Daniel Maldini, son till Milan-legendaren Paolo Maldini, sin lediga dag i Milano. Där var han inblandad i en krock med sin Porsche Carrera efter att ha missat väjningsplikten mot en annan bil.

Ingen person skadades i olyckan, men polisens kontroller på plats visade att anfallaren hade en alkoholhalt i blodet långt över den tillåtna gränsen i Italien. Polisen omhändertog omedelbart hans körkort.

Enligt uppgifter till La Gazzetta dello Sport visade ett snabbtest även att 24-åringen var påverkad av droger vid tillfället. Det fullständiga svaret från sjukhusets toxikologiska analys väntas nu.

Maldini lämnade sjukhuset under söndagen och förväntas återvända till Sardinien för träning. Cagliari har i nuläget inte uttalat sig officiellt eller meddelat några disciplinära åtgärder mot sin spelare.