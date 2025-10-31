Daniel Svensson inhoppare – när Dortmund vann

Dortmund vann mot Augsburg med 1–0.

Daniel Svensson inledde på bänken men byttes in i andra halvlek.

Foto: Alamy

Inför Borussia Dortmunds match mot Augsburg stod det klart att svenske Daniel Svensson inledde på bänken. Det innebar att ytterbackens svit på 25 starter bröts.

När väl matchen var i gång tog Dortmund ledningen i den 37:e minuten genom Serhou Guirassy.

I den andra akten byttes Svensson till slut in i den 62:a minuten när han ersatte Carney Chukwuemeka.

Matchen slutade 1–0 och Dortmund ligger på en andra plats i Bundesliga.

