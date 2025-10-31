Daniel Svensson inhoppare – när Dortmund vann
Dortmund vann mot Augsburg med 1–0.
Daniel Svensson inledde på bänken men byttes in i andra halvlek.
Inför Borussia Dortmunds match mot Augsburg stod det klart att svenske Daniel Svensson inledde på bänken. Det innebar att ytterbackens svit på 25 starter bröts.
När väl matchen var i gång tog Dortmund ledningen i den 37:e minuten genom Serhou Guirassy.
I den andra akten byttes Svensson till slut in i den 62:a minuten när han ersatte Carney Chukwuemeka.
Matchen slutade 1–0 och Dortmund ligger på en andra plats i Bundesliga.
