Dansk fotboll i sorg – Sepp Piontek har gått bort

Sepp Piontek var förbundskapten för Danmark i över tio år.

Nu har han avlidit – till följd av en sjukdom.

Det meddelar hans familj för danska TV 2.

Foto: Bildbyrån

Den tyske fotbollstränaren Sepp Piontek basade över det danska herrlandslaget mellan 1979 och 1990 och var högst bidragande till att den danska fotbollen genomgick en revolution.

Nu har Piontek gått ur tiden efter en kort tids sjukdom, vid 85 års ålder. Det uppger hans familj för danska TV 2.

”Han var en fantastisk ledare eftersom han hade disciplinen, men han förstod också vår humor och charm. Han var en otrolig personlighet”, säger den före detta landslagsspelaren Klaus Berggreen enligt Tipsbladet.

År 2011 blev Sepp Piontek invald i den danska fotbollens hall of fame. Under sin tränarkarriär basade han över klubbar som Silkeborg, Aalborg och Werder Bremen. Han var även förbundskapten för nationer som Haiti, Turkiet och Grönland.