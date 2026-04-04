Därför saknades Alexander Isak: ”Bättre för honom”
Liverpool-tränaren Arne Slot öppnade för en comeback för Alexander Isak.
Men svensken saknades i Liverpools trupp mot Manchester City.
– För tidigt för honom, säger Slot till TNT Sports.
Tidigare veckan har det kommit besked om att Alexander Isak kan vara nära en comeback i Liverpool. Svensken har varit med och tränat med laget men när Arne Slot presenterade sin trupp inför FA-cupkvartsfinalen mot Manchester City saknades han.
Nu förklarar Liverpool-tränaren Isaks frånvaro.
– Jag hoppades (att han skulle vara med) men man gör sådant här tillsammans med läkarteamet och spelaren själv, säger Arne Slot till TNT Sports och fortsätter:
– Vi kom till slutsatsen att det var bättre för honom att träna ytterligare ett par pass, än bara ett eller två och sedan hoppa in direkt i sådan här match, där det kan bli förlängning.
Det har tidigare rapporterats om att Isak kan vara redo till Liverpools Champions League-match mot Paris Saint-Germain.
– Situationen är som sådan att jag hoppas, och återigen hoppas, att han kommer vara tillgänglig på onsdagen. Men i dag var det för tidigt för honom.
Manchester City vann mot Liverpool med 4–0.
