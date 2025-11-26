”De blir förmodligen nästa Messi och Ronaldo”

Lamine Yamal är redan en av världens bästa spelare.

Nu tror Chelsea-tränaren Enzo Maresca att brassen Estêvão också kommer att bli det.

– Estêvão och Lamine Yamal förmodligen att bli nästa Messi och Ronaldo, säger han till BeIN Sports.

Foto: Bildbyrån

Under gårdagen stod Chelsea för en imponerande insats mot FC Barcelona i Champions League då man vann med hela 3-0.

På planen fanns, som brukligt för bortalaget, superstjärnan Lamine Yamal som hade en av sina tuffare matcher i år.

Bättre gick det för den 18-årige brassen i Chelsea, Estêvão, som hade en fin match och krönte den med ett mål.

Inför gårdagens tillställning menade Barca-stjärnan Raphinha att han räknar med att Yamal och Estêvão kommer att bli de nästa Lionel Messi och Cristiano Ronaldo.

”För mycket press för unga killar som dem”

Chelsea-tränaren Enzo Maresca håller med.

– Som Raphinha sa så kommer Estêvão och Lamine Yamal förmodligen att bli nästa Messi och Ronaldo de kommande 10-15 åren, säger italienaren till BeIN Sports och fortsätter:

– Men båda är 18 år. De behöver njuta, försöka bli bättre varje dag. Det är det viktigaste för dem.

Maresca uttrycker även att han är mycket tillfreds med Estêvãos insats mot den katalanska giganten.

– Målet som Estêvão gjorde påminde mig om det han gjorde mot oss i klubblags-VM. Det är väldigt likt, samma handling. Han behöver slappna av. Han behöver njuta av sin fotboll, han behöver spela fotboll. Han och Lamine är så unga killar, om man börjar prata om Ronaldo och Messi är det för mycket press för unga killar som dem. De behöver komma till träningsanläggningen glada för passen, men när man börjar jämföra dem med de två så blir det för mycket för dem, avslutar Maresca.



