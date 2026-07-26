Debuterade för Basel – nära assist till stjärnan: ”Elegant”

Ludwig Malachowski Thorell har gjort sin debut för Basel.

Svensken svarade nästan för en assist också.

Stjärnan Xherdan Shaqiri misslyckades dock med avslutet.

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Ludwig Malachowski Thorell startade åtta matcher för Mjällby under våren. Mittfältarens insatser ledde till intresse från Basel och under sommaren skrev BP-produkten på för den schweiziska storklubben.

I ligapremiären borta mot Servette fick svensken göra debutera från start för sin nya klubb. Han var också nära att göra sätta avtryck direkt.

Efter 16 minuter var svensken nära att bidra med en assist till lagets stora stjärna Xherdan Shaqiri, men den forna schweiziska landslagsmannen kunde inte sätta bollen i nät.

”Xherdan Shaqiri och Ludwig Malachowski spelar sig elegant fram med en väggpassning inne i motståndarnas straffområde, vilket ger Shaqiri ett bra avslutsläge. Nätet rasslar – men bollen träffar bara utsidan av nätet”, skriver lokaltidningen BaslerZeitung i sin liverapportering från matchen.

Basel skulle till slut få in en boll. I den 78:e minuten tilldömdes man en straff som Zan Celar konverterade till 1–0. Det blev också matchens slutresultat.

Malachowski Thorell spelade majoriteten av matchen innan han blev utbytt i den 69:e matchminuten.