Depays hot efter exiten: ”Kommer få konsekvenser”

Corinthians valde att inte förlänga med Memphis Depay.

Det har fått den nederländska anfallaren att se rött.

– Nu tvingas jag agera kraftfullt för att beakta mina intressen, skriver han på X.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagen meddelade den brasilianska storklubben att Memphis Depay inte kommer få ett nytt kontrakt. Anledningen sades vara ekonomiska beskymer.

”Ett svårt beslut, men utan tvekan ett nödvändigt sådant” skrev Corinthians i ett uttalande.

Beslutet har däremot inte landat väl hos Depay själv, som menar att han blivit lovad en förlängning på två år.

”Denna förlängning hade uttryckligen godkänts av presidenten samt av klubbens sportsliga, juridiska och ekonomiska avdelningar. Vissa personer beslutade dock att bryta detta åtagande. Jag ville inte hamna i den här situationen och har alltid respekterat klubben under hela processen, men nu tvingas jag agera kraftfullt för att beakta mina intressen”, skriver Depay på X.

Anfallaren kommer nu ta till drastiska åtgärder för att ställa saker till rätta, menar han. Exakt hur återstår att se.

”Under de kommande dagarna kommer jag att uttala mig offentligt, men jag kommer inte att låta detta oacceptabla agerande passera utan konsekvenser”.

Memphis Depay anslöt till Corinthians 2024 och det har har blivit 20 mål på 79 matcher för São Paulo-klubben. Tidigare i karriären har anfallaren representerat lag som Atlético Madrid, Lyon, Barcelona och Manchester United.

32-åringen är därtill Nederländernas främsta målskytt genom tiderna med 55 fullträffar för landslaget.