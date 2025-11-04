Désiré Doué prisas – utsedd till Golden Boy 2025

Désiré Doué vinner Golden Boy 2025.

Priset utses till Europas bästa spelare under 21 år.

Foto: Alamy

Golden Boy-priset utses till den bästa europeiska spelaren under 21 år. Priset har funnits sedan 2003 och det är ett flertal journalister från de stora europeiska tidningarna som röstar fram vinnaren.

Förra året fick Barcelonas Lamine Yamal utmärkelsen men i år får han stå åt sidan. Golden Boy 2025 går till Paris Saint-Germains stjärnskott Désiré Doué som var med och bidrog till Champions League titeln i år.

Fransmannen blev tvåmålsskytt i finalen och utsågs även till matchens spelare i finalsegern mot Inter.

Doué dras för tillfället med en skada och missar resten av säsongen.

20-åringen anslöt till PSG sommaren 2024 och står noterad för 19 mål och 19 assist på 69 matcher.