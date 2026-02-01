Di Lorenzo missar flera veckor – knäskada stoppar kaptenen

Napoli-kaptenen Giovanni Di Lorenzo drabbades av en knäskada i 2–1-segern mot Fiorentina.

Han väntas bli borta i sex–åtta veckor, rapporterar Corriere dello Sport.

Under lördagens match mot Fiorentina tvingades Napoli-kaptenen Giovanni Di Lorenzo lämna planen på bår. Tränaren Antonio Conte var starkt upprörd efter händelsen och riktade kritik mot matchtätheten.

Napoli bekräftar nu att det inte rör sig om korsbandsskada, utan en ledbandsskada i knät. Enligt Corriere dello Sportväntas 32-åringen bli borta i sex–åtta veckor.

Skadan innebär att Di Lorenzo riskerar att missa italienska landslagets VM-playoff mot Nordirland den 26 mars, där han annars är ordinarie i ”Gli Azzurri”.

