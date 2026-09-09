Förlänger med Curacao: ”Har åstadkommit något speciellt”

Dick Advocaat kör på i den karibiska ö-världen.

78-åringen förlänger avtalet med Curacao.

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Dick Advocaat ledde Curacao i landets första VM-slutspel någonsin i sommars. Med den erfarna nederländaren på tränarbänken tog man en historisk poäng mot Ecuador och gjorde sitt första VM-mål genom tiderna mot Tyskland.

Det räckte dock föga och den lilla ö-nationen blev eliminerade redan i gruppspelet. Den 78-åriga Advocaat fick istället fira att han blev tidernas äldsta tränare i VM-sammanhang.

Nu kan det bli fler historiska ögonblick. Curacaos förbund meddelar att Dick Advokat förlänger sitt avtal till sommaren 2027.

– Vi har åstadkommit något speciellt tillsammans, och jag ser fram emot att fortsätta bygga vidare på det vi har uppnått tillsammans med spelarna och ledarstaben, säger nederländaren.

Dick Advocaat har tränat Curacao sedan januari 2024. I februari 2026 valde han att lämna posten till följd av ett sjukdomsfall i familjen. Han återvände sedermera i maj samma år, i god tid till nationens första VM-slutspel.

Tidigare i karriären har 78-åringen tränat klubbar som Zenit Saint Petersburg, Sunderland och Fenerbahce. Han har även varit förbundskapten för bland annat Irak, Serbien, Ryssland och hemlandet Nederländerna.



