Djurgårdens August Priske och Häckens Silas Andersen kommer representera Danmark.

Den allsvenska duon är uttagen till det danska U21-landslaget.

Video Intresset ökar för August Priske: "Klart man har drömmar"

Djurgårdens succéanfallare August Priske, 21, hoppades på en plats i det danska U21-landslaget. Det berättade Dif-stjärnan, som har smällt in åtta mål på 18 allsvenska matcher, för FotbollDirekt.

– Men det är massa bra spelare med där, spelare som spelar i större ligor än allsvenskan. Jag har ingen aning om jag kommer med, vi får se, sa han.

Under tisdagen fick Priske sina önskningar uppfyllda när Danmarks nye U21-landslagstränare, Lars Knudsen, presenterade landslagstruppen till det kommande EM-kvalet. Då fick Djurgårdsanfallaren en plats i truppen.

Därmed kan August Priske göra debut för Danmark på U21-nivå.

Även BK Häckens Silas Andersen, 21, kom med i den danska U21-truppen.

Danska U21-truppen: