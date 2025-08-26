Prenumerera

Dif-stjärnans glädje: Uttagen till danska U21

Djurgårdens August Priske och Häckens Silas Andersen kommer representera Danmark.
Den allsvenska duon är uttagen till det danska U21-landslaget.

Intresset ökar för August Priske: "Klart man har drömmar"

Djurgårdens succéanfallare August Priske, 21, hoppades på en plats i det danska U21-landslaget. Det berättade Dif-stjärnan, som har smällt in åtta mål på 18 allsvenska matcher, för FotbollDirekt.

– Men det är massa bra spelare med där, spelare som spelar i större ligor än allsvenskan. Jag har ingen aning om jag kommer med, vi får se, sa han.

Under tisdagen fick Priske sina önskningar uppfyllda när Danmarks nye U21-landslagstränare, Lars Knudsen, presenterade landslagstruppen till det kommande EM-kvalet. Då fick Djurgårdsanfallaren en plats i truppen.

Därmed kan August Priske göra debut för Danmark på U21-nivå.

Även BK Häckens Silas Andersen, 21, kom med i den danska U21-truppen.

Danska U21-truppen:

  • Theo Sander
  • William Lykke
  • Anders Ravn
  • Ludwig Vraa
  • Noah Markmann
  • Villads Nielsen
  • Tobias Storm
  • Julius Berthel Askou
  • Jakob Jessen
  • Sabil Hansen
  • Silas Andersen
  • Noah Nartey
  • Oscar Højlund
  • William Clem
  • Max Ejdum
  • Thomas Jørgensen
  • Clement Bischoff
  • August Priske
  • Adam Daghim
  • Chido Obi-Martin
  • Oscar Schwartau
  • Conrad Harder
  • Alexander Lyng

