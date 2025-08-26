Dif-stjärnans glädje: Uttagen till danska U21
Djurgårdens August Priske och Häckens Silas Andersen kommer representera Danmark.
Den allsvenska duon är uttagen till det danska U21-landslaget.
Djurgårdens succéanfallare August Priske, 21, hoppades på en plats i det danska U21-landslaget. Det berättade Dif-stjärnan, som har smällt in åtta mål på 18 allsvenska matcher, för FotbollDirekt.
– Men det är massa bra spelare med där, spelare som spelar i större ligor än allsvenskan. Jag har ingen aning om jag kommer med, vi får se, sa han.
Under tisdagen fick Priske sina önskningar uppfyllda när Danmarks nye U21-landslagstränare, Lars Knudsen, presenterade landslagstruppen till det kommande EM-kvalet. Då fick Djurgårdsanfallaren en plats i truppen.
Därmed kan August Priske göra debut för Danmark på U21-nivå.
Även BK Häckens Silas Andersen, 21, kom med i den danska U21-truppen.
Danska U21-truppen:
- Theo Sander
- William Lykke
- Anders Ravn
- Ludwig Vraa
- Noah Markmann
- Villads Nielsen
- Tobias Storm
- Julius Berthel Askou
- Jakob Jessen
- Sabil Hansen
- Silas Andersen
- Noah Nartey
- Oscar Højlund
- William Clem
- Max Ejdum
- Thomas Jørgensen
- Clement Bischoff
- August Priske
- Adam Daghim
- Chido Obi-Martin
- Oscar Schwartau
- Conrad Harder
- Alexander Lyng
