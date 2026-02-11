Djurgården-floppen klar för Aberdeen

Han värvades in som Andreas Isakssons ersättare, men lyckades inte alls i Djurgården.

Nu har PK Bråtveit gjort klart med Aberdeen i skotska ligan.

Foto: Bildbyrån

Jimmy Thelin har sparkats och Jesper Karlsson lämnat för Utrecht, men den allsvenska kopplingen i Aberdeen slutar inte för det.

Per Kristian Bråtveit, som bara kallas PK Bråtveit, har nämligen gjort klart med den skotska storklubben.

Den norska målvakten kom till Djurgården som Andreas Isakssons ersättare inför 2019, men under guldsäsongen petades han snabbt efter svaga insatser och i stället var det trotjänaren Tommi Vaiho som blev guldhjälten mellan stolparna.

Bråtveit lånades ut till nederländska Groningen och Nimes i Frankrike innan han permanent lämnade Dif 2022 för en hemkomst till norsk fotboll och Vålerenga.

Sedan dess har han representerat danska Århus samt de norska klubbarna Odd och Strömsgodset, men nu flyttar han ut från Skandinavien igen.

Målvakten som på fredag fyller 30 år har nu gjort klart med Aberdeen, sjua i skotska ligan.