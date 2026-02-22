Domen kring Loftus-Cheek: ”En mycket allvarlig skada”

Ruben Loftus-Cheek krockade med Parma-målvakten Edoardo Corvi.

Nu har domen från undersökningarna kommit, enligt Sky Sport Italia.

”Engelsmannen har ådragit sig en fraktur i käkbenet”, skriver de.

Foto: Alamy

Under söndagskvällen ställdes topplaget Milan hemma mot mittenlaget Parma, och förlorade med uddamålet.

Däremot var det inte resultet från matchen som prydde rubrikerna efter matchen. Istället handlade det mesta om mittfältaren Ruben Loftus-Cheek.

I inledningen av matchen råkade han ut för en smäll med Parma-målvakten Edoardo Corvi i samband med en nickduell och blev liggande i gräset.

Efter ett par minuter bars han ut på bår under ljudet av applåder från publiken. Nu menar Sky Sport Italia att en första dom från undersökningarna på sjukhuset har kommit.

”Utöver brutna tänder och två skärsår (varav ett i pannan) har engelsmannen ådragit sig en fraktur i käkbenet. Mittfältaren kommer att opereras inom de närmaste timmarna. Det är en mycket allvarlig skada, exakt återhämtningstid är okänd, men han kommer definitivt att vara borta i flera månader.”, skriver de.

Ruben Loftus-Cheek har spelat för AC Milan sedan sommaren 2023.