Inför matchen: Spanien – Kap Verde

Spanien ställs mot Kap Verde i öppningsmatchen i Grupp H i turneringen i Nordamerika.

Avspark sker klockan 18:00 svensk tid måndagen den 15 juni 2026.

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Här är allt du behöver veta inför matchen. Fotboll idag när den är som bäst.

Spanien – Kap Verde: Matchöversikt

Regerande europamästarna Spanien kliver in i turneringen som en av de största favoriterna till att lyfta pokalen. En övertygande seger mot debutanterna Kap Verde förväntas för att sätta tonen i en grupp som även innehåller ett starkt Uruguay.

För Kap Verde är detta en historisk match. Som den tredje minsta nationen någonsin att kvalificera sig för ett världsmästerskap är varje minut på planen en seger. Laget representerar en nation på bara 600 000 invånare och siktar på att chocka fotbollsvärlden.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Matchen är en klassisk David mot Goliat-historia. Spanien, ett väletablerat kraftpaket med en gyllene generation, kommer från en EM-titel och en dominant kvalresa. Kap Verde, å andra sidan, är turneringens stora underdog-berättelse, som sensationellt vann sin afrikanska kvalgrupp före giganter som Kamerun.

Den taktiska kampen kommer att vara tydlig. Spanien, under ledning av Luis de la Fuente, kommer att dominera bollinnehavet med sitt flytande 4-3-3-system, där Rodri agerar nav på mittfältet. Kap Verde förväntas svara med ett disciplinerat lågt försvarsblock och satsa på snabba omställningar för att hota.

För Spanien handlar det om att säkra tre poäng och en stark målskillnad inför de tuffare matcherna. För Kap Verde är målet att visa motståndskraft, spela för nationell stolthet och kanske, mot alla odds, skrälla och skapa en av mästerskapets största sensationer.

Inbördes möten

Detta är den första matchen någonsin mellan Spanien och Kap Verde. Länderna har aldrig mötts tidigare, varken i tävlingssammanhang eller i en vänskapsmatch, vilket gör detta möte historiskt.

Spanien har spelat mot afrikanskt motstånd (CAF) sex gånger tidigare i VM-sammanhang. Resultatet är tre segrar, två oavgjorda och en förlust under ordinarie tid. Deras senaste möte var dock en bitter förlust på straffar mot Marocko i åttondelsfinalen 2022.

Kap Verde gör sitt allra första framträdande i ett världsmästerskap. Matchen mot Spanien blir därmed deras första någonsin mot ett europeiskt lag i denna prestigefyllda turnering, vilket markerar en milstolpe för svensk fotboll och internationell fotboll.