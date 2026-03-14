Drömstart för Martin Falk – vann i premiären

Martin Falk har fått en perfekt start på livet i Norge.

Under lördagen begravdes Rosenborg i ligapremiären.

Samtidigt som den svenska fotbollspubliken väntar på allsvenskan har den norska ligafotbollen tjuvstartat. Under lördagen spelades de första matcherna i Eliteserien.

För Moldes nya svenska tränare Martin Falk startade säsongen i dur. Laget vann med 2–0 hemma mot Rosenborg, som också har en svensk på tränarbänken i from av Alfred Johansson.

Martin Falk lämnade IFK Norrköping degraderingen till superettan. Han har även tränat Sandvikens IF, samt varit assisterande i både Malmö FF och AIK.