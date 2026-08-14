Mjällby-succén återvänder till Nordsjælland

Carljohan Eriksson blev årets målvakt i allsvenskan 2021.

Den tidigare Mjällbyspelaren skriver nu på för Nordsjælland – för andra gången.

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Carljohan Eriksson gjorde tre framgångsrika säsonger i Mjällby. 2021 utnämndes finländaren till årets målvakt i allsvenskan och belönades med en flytt till skotska Dundee United.

Sedan dess har fotbollslivet varit svajigt för 31-åringen.

Keepern spelade endast nio matcher för Dundee United över en och en halv säsong innan han lånades ut till Nordsjælland, som köpte loss honom efter sex månader.

Även i Danmark blev speltiden minimal och sommaren 2024 gick flyttlasset vidare till norska Sarpsborg. Efter att ha spelat 16 matcher för klubben lånades han ut till ligakonkurrenten Sandefjord efter ett halvår.

Nu gör Carljohan Eriksson comeback, men inte för Mjällby utan för Nordsjælland. Den danska storklubben meddelar att målvakten har kritat på ett kontrakt över resten av säsongen.

Målvakten spelade sammanlagt fyra tävlingsmatcher för klubben under sin första sejour.