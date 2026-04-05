Edvardsen målskytt – efter 90 minuter väntan på matchstart

Go Ahead Eagles match mot Zwolle skulle ha sparkats igång vid 12.15.

90 minuter senare drog den igång efter stök på bortasektionen.

Därefter gjorde Victor Edvardsens lag 3-0 på en halvlek.

Foto: Alamy

12.15 skulle det ha varit avspark mellan Go Ahead Eagles och PEC Zwolle i nederländska Eredivisie.

13.45 kunde domaren, efter en mycket lång väntan, blåsa igång matchen. Detta skriver Algemeen Dagblad har att göra med att flera supportrar till bortalaget vägrade att ta av sig sin maskering.

Det var dock inte det enda de gjorde. Enligt rapporterna ska de också ha kastat pyrotekniska pjäser mot hemmalagets supportrar. Zwolle-supportrarna fick även möjligheten att lämna arenan för att ta av sig maskeringen och sedan återvända till läktaren – men vägrade. Det ledde i sin tur till att polisen valde att tömma hela bortasektionen.

När matchen väl drog igång dröjde det endast fyra minuter innan hemmalaget tog ledningen, och ytterligare tre innan man utökade sin ledning.

Innan den första akten var slut hade Victor Edvardsen rullat in 3-0.

Matchen pågår.