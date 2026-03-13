Efter brorsan – Lauren James förlänger med Chelsea

Reece och Lauren James representerar båda Chelsea.

Nu har båda två belönats med varsitt förlängt kontrakt.

Tidigare under dagen meddelade Chelsea att man förlängt avtalet med Reece James till 2032. Nu skriver klubben även ett nytt avtal med hans syster Lauren James, som löper ut 2030.

Både Reece och Lauren är fostrade i klubben. Lillasyster Lauren James spelade däremot en vända i Arsenal och Manchester United innan hon återvände till Chelsea 2021.

Storebror Reece James har däremot tillhört klubben enda sedan han togs upp i A-laget 2018. Endast en kort lånesejour i Wigan Atheltic hindrar högerbacken från att vara en one club man.

Båda syskonen representerar även det engelska landslaget. Reece har spelat 22 lanskamper, Lauren har samlat på sig 36.