Officiellt: Reece James förlänger med Chelsea

Reece James, 26, stannar i London.

Högerbacken har förlängt med Chelsea.

– Jag är överlycklig över att ha förlängt mitt kontrakt, säger James via klubbens uttalade.

Foto: Bildbyrån

Reece James har under de senaste åren haft en del problem med skador men när han väl har spelat har han visat prov på sin höga nivå. Nu har lagkaptenen tagit ett beslut om framtiden.

James har förlängt sitt kontrakt med Chelsea. Hans förra kontrakt sträckte sig över 2028 men det nya avtalet ska gälla fram till 2032.

– Jag är överlycklig över att ha förlängt mitt kontrakt – Chelsea betyder så mycket för mig, säger James till Chelseas webbplats och fortsätter:

– Jag har alltid sagt att jag vill att mina bästa år ska vara här, och jag tror verkligen att vi har allt som krävs för att bygga vidare på våra tidigare framgångar.

Reece James har spelat 225 matcher för klubben.