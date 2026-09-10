Efter petningen – är tillbaka i Brasiliens landslag

Joâo Pedro petades från VM-truppen i sista sekund.

Nu är anfallaren tillbaka i det brasilianska landslaget.

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Carlo Ancelotti bjöd på en och annan skräll när han presenterade sin brasilianska VM-trupp. Bland annat fick veteranen Neymar plats, vilket ledde till att spelare som Joâo Pedro tvingades stanna hemma.

Nu har den 67-åriga italienaren tagit ut sin första trupp efter VM. Då finns Chelsea-anfallaren med bland de 26 namnen.

Joâo Pedro stod för 15 mål i Premier League i fjol. Efter tre selade matcher den här säsongen har brassen hunnit med två fullträffar.

Carlo Ancelottis trupp innehåller nio spelare som inte gjort sin landslagsdebut än. Noterbart är också att varken Alisson Becker eller Ederson finns med bland målvakten. Öven spelare som Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Lucas Paqueta och Casemiro lämnas utanför den här gången.

Brasilien ska totalt spela tre träningsmatcher under september och oktober, två mot Australien och en mot Indien.

Hela truppen

Målvakter

Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba), Otavio (Cruzeiro)

Försvarare

Artur Dias (Athletico Paranaense), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Jair (Nottingham Forest), Matheuzinho (Corinthians), Maurio Júnior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City)

Mittfältare

Bruno Guimaraes (Arsenal), Andrey Santos (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Breno Bidon (Corinthians), Gabriel Bontempo (Santos)

Anfallare

Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Endrick (Real Madrid), Rayan (Bournemouth), Joao Pedro (Chelsea), Samuel Lino, Pedro (Flamengo)