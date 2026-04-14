Efter tuffa tiden i Djurgården – gör succé i Norge

Felix Vá hade en tuff tid i Djurgården.

Sedan flytten till Lillestrøm 2024 har det gått bättre.

Den här säsongen har angolanen hittills gjort fyra mål på sex matcher.

Djurgårdens IF värvade Felix Vá från Apollon Limassol sommaren 2023. Den angolanske yttern noterades hade svårt att få förtroende under Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf ledning.

Vá lånades ut till Lillestrøm under tiden han var kontrakterad av ”Blåränderna” och köptes till sist loss av den norska klubben. Det blev totalt 14 framträdanden i Dif.

I Lillestrøm fick 27-åringen det att lossna. Han har tillsammans med klubben fått en drömstart på säsongen.

Nykomlingarna har inlett ligaspelet med tre raka segrar och Felix Vá har svarat för en poäng per match och gjorde senast ett mål i ligamatchen mot IK Start. På sex matcher i år har den förre Dif-spelaren gjort fyra mål och en assist.

Yttern noteras för totalt 18 mål och tio framspel på 60 matcher i Lillestrøm.