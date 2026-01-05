Egypten till kvartsfinal – efter förlängning

Egypten mot Benin gick till förlängning.

Då slog egyptierna till med två mål och är klara för kvartsfinal i Afrikanska mästerskapen.

Foto: Alamy

Egypten som är en av favoriterna till att vinna Afrikanska mästerskapen blev svettigare än väntat.

Benin bjöd upp och åttondelsfinalen gick hela vägen till förlängning efter att det blivit 1–1 i ordinarie tid. Då satte Egyptens Yasser Ibrahim i den 97:e minuten och storstjärnan Mohamed Salah spikade igen med 3–1-målet i den 124:e minuten.

Egypten är vidare till kvartsfinal och ställs där mot antingen Elfenbenskusten eller Burkina Faso.