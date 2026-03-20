Elohim Kaboré uttagen i Burkina Faso – kan debutera

Elohim Kaboré, 19, har medborgarskap i både Elfenbenskusten och Burkina Faso.

Nu har Hammarby-forwarden valt att representera det sistnämnda på landslagsnivå.

Elohim Kaboré kommer att lämna Hammarby IF för att spela landslagsfotboll. Forwarden anslöt till Bajen inför säsongen 2025 och har hittills gjort fem mål på 19 framträdanden.

Kaboré har medborgarskap i hemlandet Burkina Faso och Elfenbenskusten. Hammarby meddelar under fredagen att 19-åringen valt att representera Burkina Fasos A-landslag i stället för Elfenbenskustens U23-landslag.

Burkina Faso ställs mot Guinea-Bissau den 28 och 31 mars i två träningsmatcher. Då har Kaboré chansen att debutera.