Emil Holm hyllas – med på lista över världens bästa

Emil Holm har visat på stark form sedan han kom tillbaka från si skada.

Svensken finns med på sajten FourFourTwo:s lista över de 20 bästa högerbackarna i världen.

Foto: Alamy

I början av säsongen drogs Emil Holm med en lårskada som höll honom borta från spel. Den svenske högerbacken har så småningom kunnat spela mer och mer och gjorde 90 minuter senast för sitt Bologna mot Celta Vigo i Europa League.

Trots Holms skadeskjutna säsong har han visat på en stark form sedan han frisknat till och ny hyllas han rejält. Bologna-försvararen finns med listan över de 20 bästa högerbackarna i världen, framtagen av sajten FourFourTwo. Holm hittar in på plats 15, framför blanda annat Atletico Madrids Marcus Llorente och United-talangen Amad Diallo

”Atletisk och defensivt disciplinerad, utstrålar den tidigare Spezia-spelaren lugn även när han är på bollen, vilket också underlättas av hans imponerande 193 cm långa kropp som underlättar hans bollbärande förmågor.”, lyder motiveringen.

Detr högst rankade högerbackarna enligt listan är Arsenals Jurrien Timber, Barcelonas Jules Koundé och Achraf Hakimi.

Emil Holm noteras för ett mål och fem assist på 12 matcher den här säsongen.