Foto: Bildbyrån

Emil Holm inbytt – när Bologna kryssade

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Emil Holm fick inleda på bänken för sitt Bologna igen denna söndag.
Svensken kom dock in i slutet i 1–1-matchen mot Sassuolo.

Foto: Bildbyrån

För fjärde matchen i rad så inledde Emil Holm på bänken för Bologna, men trots att svensken startade på sidan började det bra för hemmalaget mot Sassuolo.

Giovanni Fabbian gav hemmalaget ledningen i början av den första halvleken, den ledningen stod sig dock inte allt för länge.
I den 63:e minuten utjämnade nämligen Sassuolo genom Tarik Muharemovic och bosnierns mål blev matchens sista.

Holm fick komma in för hemmalaget i den 88:e minuten.

