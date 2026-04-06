Emil Holm med comeback efter skada

Emil Holm är tillbaka från skada.

Under måndagen gjorde landslagsspelaren comeback.

Juventus har lånat in Emil Holm från Bologna, men där har Holm haft en tuff start. Den 14 februari ådrog sig backen en skada och som bland annat höll honom borta från spel i landslagets matcher mot Ukraina och Polen.

Nu är Holm tillbaka igen. 25-åringen hoppade in i den 84:e minuten när Juventus besegrade Genoa med 2-0. Det innebär att Emil Holm skulle kunna bli uttagen till VM om han håller sig skadefri och presterar i klubblaget.