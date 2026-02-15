Emil Holm skadad – så länge kan han bli borta

Holms Serie A-debut för Juventus slutade med förlust och skada.

Enligt klubben kommer svensken vara borta i minst två veckor.

Foto: Alamy

Emil Holm hoppade in i halvtid när hans Juventus förlorade mot ärkerivalerna Inter på San Siro i lördags. Nu kommer det första bakslaget för Holm i Juve-tröjan.

Enligt klubbens officiella hemsida kände han av smärtor i sin högra vad under matchen. En röntgenundersökning under söndagen visade på en mindre bristning.

Holm kommer enligt klubben undersökas ytterligare om två veckor. Först då kommer det gå att avgöra när han kan vara tillbaka på planen.

Den 26 mars spelar det svenska landslaget mot Ukraina i play off till VM 2026. Det återstår att se om Holm kommer var frisk tills dess. Blågult saknar redan flera tongivande spelare till följd av skador, så som Alexander Isak, Dejan Kulusevksi och Lucas Bergvall.