Endrick utvisad – när Lyon vann

Lyon slog Nantes med 1–0.

Stjärnan Endrick fick syna det röda kortet.

Foto: Alamy

Endrick, 19, har fått en smakstart på sin tid i Lyon. Brassen blev klar för Ligue 1-klubben i vintras efter efter en tid i frysboxen i Real Madrid.

Under lördagen ställdes Lyon mot Nantes i ligan. Lyon tog ledningen i den 25:e minuten genom Pavel Sulc. Endrick å andra sidan fick inte spela klart matchen när han efter dryga halvtimmen drog på sig sitt andra gula kort för matchen och visades ut.

Trots det vann Lyon matchen och Endrick noteras för fem mål på fem matcher i den franska klubben.